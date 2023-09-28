Україна увійшла до складу Ради керівників МАГАТЕ на 2023–2025 роки, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з ядерної енергії.



За повідомленням, на пленарному засіданні 67-ї Генеральної конференції МАГАТЕ до складу Ради керівників було обрано одинадцять країн – Алжир, Вірменія, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Еквадор, Індонезія, Республіка Корея, Нідерланди, Парагвай, Іспанія та Україна.

На період 2023–2024 років новий склад Ради МАГАТЕ з 35 членів буде таким: Алжир, Аргентина, Вірменія, Австралія, Бангладеш, Бразилія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Канада, Китай, Коста-Ріка, Данія, Еквадор, Фінляндія, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Японія, Кенія, Республіка Корея, Намібія, Нідерланди, Парагвай, Катар, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Туреччина, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Уругвай та Україна.

Президент України Володимир Зеленський подякував кожній країні, яка підтримала українську заявку.

«Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності», – написав Зеленський у твіттері.

Він додав, що всі маємо працювати разом, щоб покласти край «усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою».

Рада керівників є одним із двох керівних органів МАГАТЕ разом із щорічною Генеральною конференцією держав-членів МАГАТЕ.

Цей орган розглядає фінансові відомості, програму та бюджет МАГАТЕ, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки МАГАТЕ. Рада керівників зазвичай збирається п'ять разів на рік – у березні та червні, двічі у вересні та у листопаді.