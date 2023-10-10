Очільниця місії США при НАТО розповіла про очікування від Рамштайну-16

16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України зосередиться насамперед на протиповітряній обороні для неї та боєприпасах, а також «низці інших систем, які їм (українцям - ред.) зараз потрібні». Про це, спілкуючись із журналістами в Брюсселі 10 жовтня, заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

«По-перше, ці набори можливостей все ще дуже важливі для битв, які українці ведуть сьогодні. ППО також матиме вирішальне значення протягом тих зимових місяців, коли ми бачили, як росіяни здійснюють невибіркові атаки на цивільну й критичну інфраструктуру, щоб спробувати занурити український народ у холод і темряву. Хочемо переконатися, що українці цієї зими мають засоби протиповітряної оборони (…) і що спроби Росії залишити українців у темряві й холоді, зрештою, не принесуть успіху», – зазначила дипломатка.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо очікувань від зустрічі й конкретних оголошень від партнерів України, Джуліан Сміт зауважила, що передбачити її підсумок складно.

«Не можу з упевненістю сказати, що вийде з реальної зустрічі. Це завжди органічна зустріч, на якій міністри виступають і пропонують допомогу в режимі реального часу. І в деяких випадках ми вперше чуємо про це під час зібрання Контактної групи з питань оборони. Тому не можемо точно передбачити, що станеться», – зазначила Сміт.

16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 11 жовтня в Брюсселі, повідомило Міністерство оборони США.

За повідомленням, на засідання чергового «Рамштайну» поїдуть міністр оборони США Ллойд Остін і новопризначений голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Вони «приєднаються до міністрів оборони і старших військових чиновників з майже 50 країн, щоб обговорити кризу в Україні та постійну підтримку з боку міжнародного співтовариства із забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту його суверенної території».

Як повідомили у Пентагоні, перебуваючи в Брюсселі, Ллойд Остін також візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО 12 жовтня в штаб-квартирі НАТО.