Зеленський та Умєров обговорили з міністром оборони Естонії допомогу Україні

У перебігу візиту до України міністра оборони Естонії Ханно Певкура відбулися його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Рустемом Умєровим.

«Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою та першочергові потреби сил оборони України. Сторони обговорили можливості додаткових механізмів оборонного сприяння нашій державі з боку Естонії. Окремо було відзначено провідну роль Естонської Республіки в запуску ІТ-коаліції для України під час нещодавньої зустрічі у форматі «Рамштайн», – інформує про зустріч Офіс президента України.

У свою чергу, на сайті Міноборони зазначено, що Рустем Умєров поінформував Ханно Певкура про нагальні оборонні потреби України.

Повідомляється, що сторони, серед іншого, зосередилися на підготовці українських військовослужбовців естонськими інструкторами, зокрема навчанні за програмою «train the trainers»; лікуванні та реабілітації воїнів ЗСУ в Естонії; допомозі Естонії у сфері військової медицини.

«Естонська делегація анонсувала передачу для потреб ЗСУ мобільного польового шпиталю Role 2, який рятуватиме життя українських воїнів на фронті. Це вже четвертий мобільний шпиталь, який передає Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у співпраці з іншими державами-партнерами України», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Відомство цитує також слова Ханно Певкура: «Знаю, наскільки зараз важкий час для вашої країни. Росія порушила сотні норм і принципів міжнародного права щодо України. Одного дня я бажаю, і буду бачити, як Росія понесе відповідальність за всі вчинені нею злочини. Вкотре запевняю, що Естонія буде разом з Україною та максимально допомагатиме, скільки буде потрібно».

На сторінці Міноборони Естонії у твітері йдеться про те, що «важливо продовжувати курс і надавати Україні всю необхідну допомогу, щоб виграти цю війну».

Делегація Міноборони Естонії раніше на Михайлівській площі у Києві вшанувала полеглих українських воїнів біля Стели пам’яті. Також побувала на Київщині, яка постраждала під час окупації військ РФ.