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У Бюсселі 10 жовтня пройде черговий «Рамштайн» – Пентагон

П’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 19 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині

16-а зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 10 жовтня в Брюсселі, повідомило Міністерство оборони США.

За повідомленням, на засідання чергового «Рамштайну» поїдуть міністр оборони США Ллойд Остін і новопризначений голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Вони «приєднаються до міністрів оборони і старших військових чиновників з майже 50 країн, щоб обговорити кризу в Україні та постійну підтримку з боку міжнародного співтовариства із забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту його суверенної території».

Як повідомили у Пентагоні, перебуваючи в Брюсселі, Ллойд Остін також візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО 12 жовтня в штаб-квартирі НАТО.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надалі докладати зусиль для зміцнення української протиповітряної оборони.
П’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 19 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Це була перша зустріч у форматі «Рамштайн», у якій взяв участь новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров.
Зустріч «Рамштайн» 19 вересня концентрувалася на передачі Україні систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.

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