Уряд спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів і бойових частин БПЛА – Шмигаль

Кабінет міністрів України на засіданні 10 жовтня затвердив постанову про спрощення імпорту сировини для виробництва боєприпасів і бойових частин безпілотників, повідомила пресслужба уряду.

За повідомленням, це забезпечить українські потреби і дозволить наростити випуск безпілотників.

«Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення і подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, цього року виробництво БПЛА вже виросло «в сотню разів, і зросте ще більше».

Шмигаль додав, що в проєкт бюджету на 2024 рік уряд заклав майже 1,7 трильйона гривень на безпеку й оборону, з них близько 56 мільярдів гривень – на оборонні виробництва і ще понад 48 мільярдів – на поповнення і розширення армії дронів.

У липні в Міністерстві оборони України повідомили, що, починаючи з лютого 2022 року, взяли на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей безпілотників різних типів від українських виробників.

«Серед них, у тому числі, 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних сил України БПЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць», – йшлося в повідомленні.

За твердженням відомства, після спрощення процедури для виробників восени минулого року термін прийняття нової техніки в експлуатацію скоротився з двох років до кількох тижнів.