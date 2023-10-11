Зеленський перебуває з неанонсованим візитом в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня перебуває з візитом в Бельгії, де проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО, повідомляють бельгійські ЗМІ.

Міністри НАТО також мають зустрітися в Брюсселі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим на засіданні Ради Україна-НАТО, створеної на Вільнюському саміті альянсу в липні для сприяння тіснішій співпраці між НАТО та Києвом.

Міністри також обговорять питання, що викликають занепокоєння поза війною в Україні, зокрема пошкодження підводного газопроводу та телекомунікаційного кабелю, що з’єднує країни-члени НАТО Фінляндію та Естонію, повідомляє Reuters.

У телеграмі Зеленський повідомив, що у Брюсселі в нього запланований візит до штаб-квартири НАТО, який «матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими».

Він також заявив про заплановані зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.



«Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції.Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей», – йдеться у повідомленні.

11 жовтня в Брюсселі відбудеться 16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Як заявила напередодні постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, 16-та зустріч у форматі «Рамштайн» зосередиться насамперед на протиповітряній обороні для неї та боєприпасах, а також «низці інших систем, які їм (українцям - ред.) зараз потрібні».