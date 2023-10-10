Пошкодження газопроводу в Балтійському морі: сейсмологічний інститут заявив про «ймовірний вибух»

Норвезький сейсмологічний інститут (NORSAR) заявив, що виявив «ймовірний вибух» 8 жовтня в Балтійському морі між Фінляндією та Естонією, де пізніше виявили витік газу з трубопроводу.

Заява незалежного інституту від 10 жовтня була зроблена після того, як влада Фінляндії заявила, що підводний газопровід і телекомунікаційний кабель, що з’єднує Фінляндію та Естонію, зазнали пошкоджень, які, ймовірно, були спричинені зовнішнім впливом.

«Пошкодження підводної інфраструктури було сприйняте серйозно, і причини розслідуються з неділі (8 жовтня)», – сказав президент Саулі Нііністьо.

«Цілком ймовірно, що пошкодження як газопроводу, так і телекомунікаційного кабелю є результатом зовнішньої діяльності», – додав він, не повідомляючи більше деталей.

У заяві NORSAR йдеться про те, що його станції у Фінляндії «зафіксували ймовірний вибух уздовж фінського узбережжя Балтійського моря» о 1:20 за місцевим часом 8 жовтня.

«Локальна магнітуда оцінена в 1,0, що набагато менше, ніж вибух на «Північному потоці», зафіксований у вересні 2022 року, – йдеться в повідомленні. – Оцінки як розташування, так і магнітуди пов’язані з великою невизначеністю. Подальший аналіз даних триває».

У заяві згадується низка вибухів у вересні 2022 року, які призвели до розриву трьох із чотирьох трубопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2, основного каналу експорту російського природного газу до Західної Європи. Данія, Швеція та Німеччина розпочали розслідування інциденту, який було визнано диверсією, але справа залишається нерозкритою.

Фінські й естонські оператори газових систем заявили 8 жовтня, що помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі Balticconnector, після чого перекрили подачу газу.

10 жовтня влада Фінляндії заявила, що визначила місце аварії на 77-кілометровому трубопроводі.

Нііністьо сказав, що причина пошкодження ще не ясна, і розслідування триває. Військово-морські сили Естонії повідомили AP, що проводять розслідування разом із фінськими військовими.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ написав у X, раніше відомому як Twitter, що він говорив з Нііністьо «про пошкодження підводної інфраструктури». Він сказав, що НАТО ділиться інформацією та «готове підтримати союзників».

І Фінляндія, і Естонія є державами-членами НАТО, й інцидент з газопроводом, ймовірно, буде розглядатися на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі цього тижня.

Трубопровід Balticconnector пролягає через Фінську затоку від фінського міста Інкоо до естонського порту Палдіскі. Він є двонаправленим, транспортуючи природний газ між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції.

Введений в експлуатацію в 2019 році Balticconnector був єдиним каналом імпорту газу до Фінляндії, окрім зрідженого природного газу, відколи російський імпорт був припинений у травні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.