В ООН передали листа щодо розслідування вибухів на «Північних потоках»

Слідчі органи Німеччини виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Німеччини, Швеції та Данії до Ради безпеки ООН про перебіг розслідування диверсій напередодні ініційованого Росією засідання щодо цього.

Вибухи на російських газопроводах, що проходять дном Балтійського моря, сталися восени минулого року. Розслідуванням займаються Німеччина, Данія та Швеція, оскільки це сталося у їхніх виняткових економічних зонах.

«Жодне з розслідувань не завершене, і наразі ще неможливо сказати, коли їх буде завершено. Характер актів саботажу безпрецедентний, а розслідування складні», – йдеться у спільному листі трьох країн. У документі наголошується, що поки що також «неможливо достовірно встановити особи злочинців та їхні мотиви, особливо щодо питання про те, чи керувала інцидентом держава або державний діяч».

Німеччина розслідує оренду підозрілої вітрильної яхти, яка була оформлена таким чином, щоб «приховати особу справжнього фрахтувальника». Берлін підозрює, що це судно могло використовуватися для доставки вибухівки для атаки на газопроводи. На думку експертів, підготовлені водолази могли встановити вибухівку у місцях, де було пошкоджено газопроводи на глибині 70-80 метрів.

Як раніше писали німецькі ЗМІ, слідство вивчає версію, згідно з якою до вибухів могла бути причетна легка яхта «Андромеда», яка вийшла з порту в місті Росток 6 вересня і, судячи з висновків слідства, була і в районі вибухів.

Однак, як повідомило The Washington Post з посиланням на джерела, близькі до розслідування, «Андромеда», ймовірно, була не єдиним судном, використаним для атаки. За інформацією журналістів, розслідування показало, що сліди вибухівки, знайдені в каюті, відповідають партіям вибухівки, яку використовували для підриву трубопроводів. Водночас співрозмовники видання зазначають, що досвідчені підривники не залишили б по собі такі очевидні речові докази.

За інформацією The Wall Street Journal, слідчі також вивчають версію, чому яхта була орендована за посередництва варшавського туристичного агентства, яке може входити до мережі компаній, які належать українцям, можливо, пов’язаних з українською розвідкою.

У західних ЗМІ з посиланням на джерела з’являлися повідомлення, що вибухи могла організувати якась проукраїнська група, не пов’язана з владою якоїсь країни. У низці інших публікацій йшлося і про можливу причетність до вибухів Росії.

Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники.

У середині червня The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, які потрапили в мережу в ході масштабного витоку, писала, що адміністрація президента США за три місяці до диверсії на «Північних потоках» отримала інформацію про те, що українські військові під безпосереднім керівництвом головнокомандувача ЗСУ планували атаку на газопровід. Президент України Володимир Зеленський після публікації WP заявив, що накази такого рівня віддає він особисто, а «Україна нічого подібного не робила».