Yle: влада Фінляндії підозрює, що аварія на підводному газопроводі «не була випадковістю»

Влада Фінляндії запідозрила, що аварія на підводному газопроводі, який пролягає між цією країною й Естонією через Балтійське море, могла бути не випадковою, повідомляє національний телерадіомовник Yle. Уряд планує провести пресконференцію про те, що сталося.

Таблоїд Iltalehti стверджує, що Міністерство оборони Фінляндії підозрює, що причиною аварії стала диверсія, яку могла вчинити Росія. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

Газопровід Balticconnector з’єднує естонські й фінські газові мережі, дозволяючи, зокрема, Фінляндії використовувати газосховище у Латвії. Про аварію на підводній лінії повідомили 8 жовтня. Пізніше стало відомо, що пошкодження міг зазнати кабель зв’язку, прокладений між країнами.

Фінський оператор гілки Gasgrid попередив тоді, що з труби під водою витікає газ. Естонський оператор Elering 9 жовтня повідомив, що при розслідуванні того, що трапилося, не виключають всі версії, включаючи саботаж, передавало агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо повідомив журналістам 10 жовтня, що влада розпочала розслідування інциденту. Він сказав, що Гельсінкі поінформував про ситуацію партнерів по ЄС і НАТО. За його словами, уряд не вважає, що країні зараз загрожує небезпека через те, що сталося.