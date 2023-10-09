Фінляндія виділяє 92 млн євро країнам, які постраждали від вторгнення РФ

Фінляндія виділяє 92 мільйони євро Кризовому фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA) з метою збільшення підтримки України та Молдови, а також тих країн, які ще постраждали від агресії РФ, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

«Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до урядової програми. Ми також будемо підтримувати покращення продовольчої безпеки в країнах, що постраждали від російського вторгнення», – зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

У відомстві кажуть, що на підтримку України та Молдови виділять 62 мільйони євро: 12 млн євро з цієї суми буде виділено у вигляді гранту, а 50 млн євро – у вигляді кредиту.

Іншим Фінляндія надасть 30 млн євро у вигляді кредитів країнам, які постраждали від російської агресії, і, серед іншого, на допомогу із запобіганням поширенню інфекційних захворювань.

«В Україні ці кошти спрямують на потреби у сферах охорони здоров'я, транспорту, енергетики, сільського господарства, житлового будівництва та соціального забезпечення. Планується покращити доступ до послуг охорони здоров'я, модернізувати медичну допомогу, підвищити доступність послуг в умовах дефіциту енергоресурсів, ремонту важливих автомобільних і залізничних мереж та житлових будинків, а також підтримці сільськогосподарської діяльності. Крім того, кошти спрямують на реконструкцію критично важливих секторів економіки. Особливу увагу буде приділено правам жінок та осіб з інвалідністю», – кажуть у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

Відомо також, що в Молдові коштами від Фінляндії мають «покрити витрати на прийом українських біженців, та економічне і соціальне відновлення».

25 серпня Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги на приблизно 94 мільйони євро.