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Фінляндія заборонила в’їзд на свою територію автомобілям із російськими номерами

Фінляндія стала четвертою країною ЄС, яка межує з Росією, і яка заборонила в’їзд російським легковим авто

Уряд Фінляндії заборонив в’їзд легковим автомобілям із російськими номерами. Обмеження наберуть чинності з півночі 16 вересня, повідомляє національна телерадіокомпанія Yle. Машини, що вже потрапили в країну, мають бути вивезені упродовж шести місяців.

Заборона на в’їзд не стосується громадян Євросоюзу та людей з їхнього найближчого оточення, співробітників дипломатичних місій чи людей, які в’їжджають до Фінляндії з гуманітарною місією.

Фінляндія стала четвертою країною ЄС, яка межує з Росією, і яка заборонила в’їзд російським легковим авто. Раніше це зробили країни Балтії: Латвія, Естонія та Литва. Вільнюс лише зробив виняток для автомобілів, що прямують до або з Калінінграда.

Єдиною прикордонною з Росією країною ЄС, яка не оголошувала заборону на в’їзд російським авто, залишилася Польща.

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