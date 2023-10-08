Газопровід між Фінляндією й Естонією закрили через ймовірний витік

Фінляндія й Естонія 8 жовтня заявили, що підводний газопровід Balticconnector, який пролягає між двома країнами через Балтійське море, тимчасово вивели з експлуатації через ймовірний витік.

Компанії Gasgrid Finland і Elering, оператори газових систем Фінляндії та Естонії, заявили, що помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі незадовго до 2-ої години ночі в неділю, після чого перекрили подачу газу.

«Ґрунтуючись на спостереженнях, виникла підозра, що морський трубопровід між Фінляндією та Естонією протікає», – йдеться в заяві Gasgrid Finland, яку цитує агентство AP.

«Затвори в морському трубопроводі зараз закриті, і витік, таким чином, припинено», – додали в компанії.

Фінський оператор не назвав причин ймовірного витоку і заявив, що проводить розслідування разом із Elering.