Фінляндія надішле Україні пакет військової допомоги на 94 млн євро

Фінляндія надішле Україні пакет військової допомоги на приблизно 94 мільйони євро – це буде 18-й пакет. Про це повідомляється на сайті уряду країни.



«Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України», – каже міністр оборони Антті Хаккянен.



Загальна вартість наданої Фінляндією Україні допомоги становитиме близько 1,3 млрд євро.

Точний вміст допомоги і графік постачань не розголошуються з міркувань забезпечення доставки.