«Дуже важливо, щоб не було пауз». Зеленський на «Рамштайні» розповів про «особливу ситуацію» на фронті

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні у форматі «Рамштайн» розповів про «особливу ситуацію» на фронті.

«Зараз у нас дуже особлива ситуація на полі бою. Така ситуація, в якій необхідно давити без жодних пауз. Дуже важливо, щоб не було пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони. Оборона не має дозволяти противнику зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики», – сказав він у Брюсселі.

За його словами, Росія на сьогодні втратила ініціативу.

«Ми продовжуємо тиснути на неї. Українська відвага і ваша підтримка визначають те, що відбувається на полі бою... Противник все ще намагається штурмувати наші позиції... саме наші військові визначають перебіг подій, і Росія не зможе впоратися з цією війною своїми силами. Їй потрібен Іран, Північна Корея», – додав український президент.

У Брюсселі проходить 16-а зустріч Контактної групи з питань оборони України. Як заявила напередодні постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, 16-а зустріч у форматі «Рамштайн» зосередиться насамперед на протиповітряній обороні та боєприпасах для неї, а також «низці інших систем, які їм (українцям – ред.) зараз потрібні».

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня перебуває з неоголошеним раніше візитом у Бельгії. У Брюсселі в українського президента заплановані зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Також він вперше офлайн взяв участь у засіданні «Рамштайну».