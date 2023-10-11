Зеленський озвучив, чого Україна очікує від «Рамштайну»

Президент України Володимир Зеленський озвучив, чого Київ очікує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Дуже важливо, щоб були пріоритети. Системи ППО. Це не просто слова. Це дуже конкретні речі, і вони нам потрібні в дуже конкретних географічних точках на нашій землі», – сказав Зеленський у Брюсселі під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом.

За його словами, також Україна потребує далекобійних ракет, зброї.

«Не має значення, як це назвати, проблема у тому, як отримати. Це потрібно з тієї причини, щоб витіснити Росію з нашої землі», – сказав він.

«Третє: як захищати, як просто стояти кожного дня і оборонятися. Не про контрнаступ. Контрнаступ – це один напрямок, але потрібно також оборонятися, бо по той бік – Росія, велика армія терористів. Це про артилерію», – додав Зеленський.

11 жовтня в Брюсселі відбудеться 16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Як заявила напередодні постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, 16-та зустріч у форматі «Рамштайн» зосередиться насамперед на протиповітряній обороні для неї та боєприпасах, а також «низці інших систем, які їм (українцям - ред.) зараз потрібні».

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня перебуває з неоголошеним раніше візитом в Бельгії. У Брюсселі в українського президента заплановані зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Також він вперше офлайн візьме участь у засіданні «Рамштайну».