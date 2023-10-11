Уряд Фінляндії оголосив про військову допомогу Україні на 95 мільйонів євро

Фінляндія надасть Україні 19-ий пакет військової допомоги на 95 мільйонів євро, повідомив уряд країни.

«Результат війни в Україні визначатиме порядок безпеки Європи й Фінляндії у далекому майбутньому. Тому ми продовжуватимемо рішучу підтримку України разом із нашими союзниками… Загальна вартість оборонної техніки, поставленої Фінляндією в Україну, становить 1,4 млрд євро», – йдеться в повідомленні.

В уряді уточнили, що з оперативних причин і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові відомості щодо вмісту нового пакету, способу доставки чи розкладу не будуть надані.

При цьому наголошується, що під час ухвалення рішення про додаткову допомогу були враховані як потреби України, так і ресурси сил оборони Фінляндії.

25 серпня Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги на приблизно 94 мільйони євро.

А днями МЗС Фінляндії оголосило, що країна виділяє 92 мільйони євро Кризовому фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA) з метою збільшення підтримки України та Молдови, а також тих країн, які ще постраждали від агресії РФ.