«Треба бути готовими». Остін очікує, що Росія цієї зими знову атакуватиме критичну інфраструктуру України

Міністр оборони США Ллойд Остін очікує, що Росія цієї зими знову атакуватиме критичну інфраструктуру України.



«Треба бути готовими до того, що цієї зими Кремль знову бомбардуватиме Україну крилатими ракетами та безпілотниками. І ми повинні очікувати, що сили Путіна жорстоко та навмисно націляться на українські міста, цивільних осіб та критичну інфраструктуру», – сказав він, відкриваючи засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

На тлі останніх подій на Близькому Сході і побоювань щодо подальшої підтримки Києва Остін зауважив, що «Україна має значення, тому що війна за вибором Путіна є великою та гострою загрозою безпеці в Європі, оскільки російська агресія явно кидає виклик союзникам по НАТО і російські звірства проти мирного населення ображають спільні цінності та загрожують верховенству права».

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі закликав союзників збільшити постачання зброї, щоб допомогти його країні пережити зиму.

«Як вижити наступної зими для нас – це велике питання. Ми готуємося, ми готові. Зараз нам потрібна певна підтримка з боку лідерів. Тому я сьогодні тут», – сказав він журналістам перед зустріччю з міністрами оборони альянсу.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав президента України Володимира Зеленського у Брюсселі.

«Президенте Зеленський, для мене велика честь вітати вас особисто на засіданні Контактної групи щодо оборони України тут, у Брюсселі. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішньому UDCG, об'єдналися з вами й народом України в той час, коли ви боретеся, захищаючи свою країну», – написав Остін у Х, колишній твіттер.

У Брюсселі проходить 16-а зустріч Контактної групи з питань оборони України. Як заявила напередодні постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, 16-а зустріч у форматі «Рамштайн» зосередиться насамперед на протиповітряній обороні та боєприпасах для неї, а також «низці інших систем, які їм (українцям – ред.) зараз потрібні».

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня перебуває з неоголошеним раніше візитом у Бельгії. У Брюсселі в українського президента заплановані зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Також він вперше офлайн взяв участь у засіданні «Рамштайну».