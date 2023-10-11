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Політика

Зеленський раптом приїхав у Брюссель: Україна-НАТО, «Рамштайн». Пресконференція. НАЖИВО

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Брюссель з ненаголошеним візитом. Там відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.

НАЖИВО із Брюсселя – кореспондентка Радіо Свобода.

Перші заяви. Зеленський повідомив, що Україна розраховує оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії. «ППО є частиною відповіді, коли закінчиться війна», – сказав він.

Трансляція пресконференції у спецетері програми «Свобода Live» о 13:50 на @Радіо Свобода:

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