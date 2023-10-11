Глава Пентагону: США передадуть новий пакет безпекової допомоги Україні

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет безпекової допомоги на 200 мільйонів доларів, який, серед іншого, передбачає надання ракет ППО, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Я пишаюся тим, що Сполучені Штати оголосили про свій останній пакет допомоги Україні на суму 200 млн доларів. Це ракети AIM-9 для нової системи ППО, які ми незабаром доставимо в Україну, а також артилерійські та ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкова зброя та обладнання для протидії російським безпілотникам», – сказав Остін, відкриваючи засідання у форматі «Рамштайн».

За його словами, загальний обсяг оголошеної допомоги з боку США з початку «війни Путіна» становить близько 43,9 млрд доларів.

«І я пишаюся тим, що ця коаліція з приблизно 50 країн з усього світу об’єдналася, щоб виділити понад 33 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні», – додав він.

Напередодні «Голос Америки» з посиланням на американського чиновника повідомляв, що Сполучені Штати готуються надати до 200 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні в черговому пакеті цієї середи. Пакет передбачає надання, серед іншого, ракет AIM-9 Sidewinder, артилерійських боєприпасів для систем HIMAR, протитанкових ракет TOW.

У Брюсселі проходить 16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Як заявила напередодні постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, 16-та зустріч у форматі «Рамштайн» зосередиться насамперед на протиповітряній обороні для неї та боєприпасах, а також «низці інших систем, які їм (українцям - ред.) зараз потрібні».

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня перебуває з неоголошеним раніше візитом в Бельгії. У Брюсселі в українського президента заплановані зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.