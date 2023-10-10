«Голос Америки»: США готують пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів

Сполучені Штати готуються надати до 200 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні в черговому пакеті цієї середи – про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на американського чиновника, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності.

За його словами, до пакету увійшли:

зброя для для протиповітряної оборони, зокрема, ракети AIM-9 Sidewinder

артилерійські боєприпаси для систем HIMARS

протитанкові ракети TOW

снаряди 155 і 105 міліметрів

боєприпаси для стрілецької зброї

підривні боєприпаси для подолання російських ліній оборони,

засоби для протидії безпілотникам

засоби радіоелектронної боротьби

В разі ухвалення це буде 48 пакет допомоги від Сполучених Штатів Україні. Американський уряд наразі не анонсував його офіційно.

Палата представників має обрати нового спікера. Як зазначає «Голос Америки», подальша допомога Україні залежить від того, хто саме очолить нижню палату Конгресу США.

У Білому домі обговорюють можливість обʼєднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляють The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела.

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Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.