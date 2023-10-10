Посол США при НАТО про зустріч із конгресменами: підтримка України триватиме

Глава місії США при НАТО Джуліан Сміт заявила 10 жовтня, що підтримка України не припиниться. Про це вона сказала журналістам у Брюсселі, розповідаючи про результати поїздки постійних представників країн альянсу до Сполучених Штатів, що відбулася минулого місяця.

«Нам вдалося провести групу як у Палату представників, так і в Сенат, щоб дізнатися про перспективи підтримки України, а також їхні погляди на альянс НАТО та майбутній саміт у Вашингтоні наступного літа (…). Для групи було важливо почути безпосередньо від членів Конгресу про двопартійну підтримку нашої допомоги Україні. Меседж, який прозвучав голосно та чітко, полягав у тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, скільки знадобиться. Думаю, наші союзники оцінили це повідомлення», – зазначила Джуліан Сміт.

Говорячи про вплив подій в Ізраїлі на підтримку України, дипломатка наголосила, що не очікує «жодних серйозних викликів у цьому відношенні».

«США мають давні зобов’язання щодо безпеки Ізраїлю. Ми продовжуватимемо виконувати це зобов’язання (…). Передбачаю, що Сполучені Штати зможуть залишатися зосередженими на нашому партнерстві та відданості безпеці Ізраїлю, а також виконувати свої зобов’язання щодо продовження підтримки України, коли вона захищає свою територію та всі цінності, якими всі ми тут дорожимо», – резюмувала Сміт.

У Білому домі обговорюють можливість обʼєднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляють The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.