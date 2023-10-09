«Малоймовірно», що війна в Ізраїлі вплине на допомогу Україні від США – Веніславський

Народний депутат від «Слуги народу» і представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський вважає «малоймовірним», що війна в Ізраїлі матиме негативний вплив на допомогу Україні від США. Як пояснив Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live), Ізраїль і США мають «інший рівень правової взаємодії».

«Війна в Ізраїлі, безперечно, буде відігравати певну роль, але там трішки інший рівень правової взаємодії. Тому що є договір про особливу військову взаємодію між США та Ізраїлем… Там не потрібно проходити всіх тих бюрократичних процедур, які президент Сполучених Штатів, адміністрація Сполучених Штатів проходить, коли виділяється допомога для України. Там значно простіше все відбувається. Оскільки є чіткі юридичні взаємозобов’язання, які Сполучені Штати не можуть не виконати. Тому я не думаю, що виконання ними тих зобов’язань, які вони мають перед Ізраїлем якимось чином суттєво вплине на ситуацію в Україні».

Ізраїль має статус основного союзника США поза НАТО. Наразі загалом 18 країн мають такий статус.

Бойовики палестинського угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Число ізраїльтян, загиблих унаслідок нападу угруповання «Хамас», сягнуло 800, повідомило 9 жовтня видання The Times of Israel із посиланням на непідтверджені владою дані ізраїльських засобів інформації.

У Міністерстві охорони здоровʼя Ізраїлю заявляють, що станом на середину дня 9 жовтня до лікарень доставлено 2506 постраждалих, у тому числі 23 у критичному і 353 у тяжкому стані.

Число загиблих у Смузі Гази, за даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, сягнуло 560, ще 2900 людей поранені.

9 жовтня речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні зі Смугою Гази. За його словами, випадки зіткнень між військами та палестинськими бойовиками за останні кілька годин були «поодинокими».

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що ізраїльська армія забезпечить повну блокаду Смуги Гази.

«Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива», – заявив він.

Ізраїльські військові продовжують завдавати ударів по об’єктах у Газі, стверджуючи, що прагнуть зруйнувати військову інфраструктуру «Хамасу». За словами Галанта, кількість ударів, яких вже було завдано кілька сотень, ще зросте.