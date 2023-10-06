Допомога словацьких партнерів: Київ отримав автобуси від Братислави

Українська столиця отримала благодійну допомогу від Братислави – 23 пасажирських автобуси, повідомляє Управління міжнародних зв’язків Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Передача громадського транспорту стала можливою завдяки попереднім домовленостям мерів української і словацької столиць, кажуть у відомстві.

У КМДА також уточнили, що рухомий склад із Братислави курсуватиме на тих маршрутах, які потребують збільшення випуску. Частина автобусів слугуватиме для забезпечення оперативного резерву підприємства та як донори для рухомого складу.

«Автобуси від словацьких партнерів вийдуть на маршрути міста після завершення процедур реєстрації та проведення підготовчих технічних робіт», – додали в адміністрації.

На виборах у Словаччині, які відбулися 30 вересня, переміг проросійськи налаштований колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Він раніше обіцяв припинити військову допомогу Україні.

5 жовтня Словаччина заморозила рішення про надання військової допомоги Україні, підтвердили агенству AFP у пресслужбі словацької президентки Зузани Чапутової.