Словаччина заморозила рішення щодо військової допомоги Україні

Словаччина заморозила рішення про надання військової допомоги Україні, підтвердили агенству AFP у пресслужбі словацької президентки Зузани Чапутової.

Її прессекретар Мартін Стрижинець сказав, що Чапутова поділяє точку зору про недоцільність надавати пакет військової допомоги на етапі зміни уряду, який потенційно матиме інший курс, ніж чинний Кабмін.

«Рішення з цього питання (щодо надання військової допомоги Україні – ред.) має відображати результати останніх парламентських виборів», – сказав Стрижинець, коментуючи позицію Чапутової.

Напередодні видання Dennik N написало, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання Україні військової допомоги через перемогу на парламентських виборах популістської партії Smer-SD на чолі з Робертом Фіцо. Чапутова сказала, у цьому питанні треба поважати результати виборів, на яких партія-переможець обіцяла, що не надасть Україні «жодного патрона».

Водночас сьогодні виконувач обов’язків прем’єр-міністра Словаччини Людовіт Одор під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту в Гранаді запевнив його у продовженні підтримки України.

«Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об’єднують нас, і Україна – їхня частина. У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку», – написав Одор у твітері.

На виборах у Словаччині, які відбулися 30 вересня, переміг проросійськи налаштований колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Він раніше обіцяв припинити військову допомогу Україні.