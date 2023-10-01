Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Проросійський експрем’єр-популіст здобув перемогу на парламентських виборах у Словаччині

Роберт Фіцо, серед іншого, будував свою передвиборчу кампанію у Словаччині на тому, щоб припинити військову допомогу Україні

Майже повні результати виборів показують, що колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо переміг на парламентських виборах у Словаччині після кампанії щодо припинення військової допомоги Україні.

Опубліковані 1 жовтня дані майже всіх порахованих голосі виборців із 6000 виборчих дільниць країни, показали, що Фіцо та його ліва соціал-демократична Smer-SSD набрали з 22,9%.

Водночас це не означає більшості місць у парламенті, тому що Фіцо треба буде залучити на свій бік союзників, щоб сформувати коаліційний уряд.

Ліберальна, прозахідна партія-новачок «Прогресивна Словаччина» посіла друге місце із 17,9 відсотками.

Вибори 30 вересня стали перевіркою підтримки країною сусідньої України у війні з Росією.

Які це матиме наслідки для України, читайте у матеріалі: «Дуже погана новина для України і ще гірша – для Словаччини». Що несе перемога проросійських сил на виборах у Словаччині?

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG