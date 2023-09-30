«Зв’язки набагато міцніші»: словацький міністр оборони про те, чи вплинуть вибори у Словаччині на військову допомогу Україні

Зв'язки між Україною та Словаччиною набагато міцніші, ніж просто політичні. Таку думку висловив міністр оборони Словаччини Мартін Скленар під час Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістки Радіо Свобода, як парламентські вибори у Словаччині можуть вплинути на військову допомогу Україні.

У суботу, 30 вересня, у Словаччині проходять парламентські вибори і до влади може повернутися Роберт Фіцо, словацький експрем’єр із проросійськими поглядами. Його партія має високий рівень підтримки.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, під час передвиборчої кампанії Фіцо виключив збільшення поставок словацьких озброєнь Україні, відкинув нові санкції ЄС проти Росії, поставив під сумнів можливість вступу України до НАТО і повторив кремлівські наративи про війну, наприклад, про те, що НАТО спровокувало конфлікт і що він почався, коли, як він нещодавно висловився: «українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та в Луганську».

Мартін Скленар висловив сподівання, що словаки таки оберуть євроатлантичну орієнтацію Словаччини.

«Подивимося, як усе складеться, звичайно. Але я впевнений, що словацький народ віддасть свої голоси на користь євроатлантичної орієнтації Словаччини, як це було в минулі роки, власне, в останні 20, а то й 30 років. Це була наша орієнтація відколи Словаччина стала незалежною. Ми мали мету бути в Європейському союзі й НАТО та використовувати ті переваги та можливості, які це нам дає. Я впевнений, що люди це розуміють, і за це проголосують», – зазначив словацький міністр оборони.

Щодо підтримки України він заявив – буде продовжуватися. Оскільки з Україною Словаччину пов'язує, зокрема, промислова співпраця.

«У будь-якому випадку та підтримка, яку ми вже надали Україні, тут є конкретна допомога, але є також промислова співпраця, яка буде продовжуватися, тому що зв’язки набагато міцніші, ніж просто політичні», – висловив переконання Мартін Скленар.

Зокрема, у липні на спільній пресконференції з президенткою Словаччини Зюзаною Чапутовою, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Словаччина підписали контракт на постачання 16 САУ Zuzana 2.

Дві самохідні гаубиці Zuzana 2 Словаччина передала Україні у серпні, повідомляло українське посольство у цій країні.

«Ми вже передали перші дві з 16 одиниць Susanna 2, які мають бути доставлені в Україну. Над рештою компанія працює, і в міру виходу з виробництва вони будуть передаватися траншами за контрактом», – пояснив словацький міністр оборони.