Посольство: Україна отримала від Словаччини дві артустановки Zuzana 2

Словаччина передала Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2, повідомило українське посольство у цій країні 1 серпня.

Передача зброї відбулася у місті Дубниця-над-Вагом. На заході були присутні прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор та міністр оборони Мартін Скленар, а також посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

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«Захист України та здатність протистояти російській агресії – у наших спільних інтересах. Для нас неприйнятний світ, у якому правила не діють та міжнародні правила не поважаються. Наш обов’язок допомагати там, де ми можемо і як можемо», – сказав прем’єр-міністр Словаччини.

Поточний пакет допомоги включає 16 одиниць техніки, дві з яких незабаром надійдуть на озброєння української армії. Їхню закупівлю на 92 мільйони євро профінансували Данія, Німеччина та Норвегія.

Раніше стало відомо, що влада Німеччини направила в Україну нову партію зброї, у тому числі шість зенітних установок Gepard і понад 15 тисяч боєприпасів до них.