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Словаччина відреагувала на заяву Орбана – «ми не будемо це толерувати»

«Ми не будемо толерувати те, що беруть під сумнів територіальну цілісність чи суверенітет Словаччини»

Міністерство закордонних справ Словаччини назвало «неприйнятними» висловлювання угорського прем’єра Віктора Орбана щодо територіальної цілісності країни.

«Ми не будемо толерувати те, що беруть під сумнів територіальну цілісність чи суверенітет Словаччини будь-яким прямим чи непрямим способом, так само як і втручання у наші внутрішні справи», – мовиться в заяві словацького міністерства.

Словацьке МЗС виступило з заявою у зв’язку з виступом угорського прем’єра Віктора Орбана 22 липня на зустрічі з угорською меншиною в румунському місті Беїле-Тушнад, в якому, як повідомляють ЗМІ, політик означив Словаччину «відірваною частиною» Угорщини.

Представник словацького МЗС Томаш Козак під час зустрічі з послом Угорщини у Словаччині Чабою Балогом наголосив, що Словаччина зацікавлена у подальшому розвитку взаємних відносин між країнами, зокрема, у розвитку того, що «нас об’єднує».

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