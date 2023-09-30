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Вибори у Словаччині: між проросійським Фіцо та прозахідними лібералами

Голосування на виборах у Словаччині, 30 вересня 2023 року

30 вересня словаки голосують на дострокових парламентських виборах. Головними конкурентами під час цієї кампанії є соціал-демократична Smer-SSD колишнього премʼєр-міністра Роберта Фіцо і соціал-ліберальна «Прогресивна Словаччина» (Progresivne Slovensko), яку очолює віцеспікер Європарламенту Міхал Шимечка.

Голосування закінчиться о 22-й годині за місцевим часом (це 21:00 за Києвом). Результати екзитполів будуть оприлюднені після закриття виборчих дільниць, а офіційні результати стануть відомі впродовж кількох годин.

Словаччина: як тема підтримки України впливає на парламентські вибори
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Словаччина: як тема підтримки України впливає на парламентські вибори

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Як пише агенція Reuters, уряд на чолі з Фіцо означав би, що Словаччина приєднається до Угорщини, яка оскаржує єдність Європейського союзу в питанні підтримки України.

Уряд, сформований «Прогресивною Словаччиною», продовжував би курс на збереження сильної підтримки України та ліберальну лінію в таких питаннях, як екологічна політика та права ЛГБТК+.

Очікується, що жодна з двох партій-лідерів не отримає більшості голосів, тому їм необхідна буде підтримка менших політичних сил для формування коаліції.

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