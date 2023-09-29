МЗС «поінформувало» Орбана, що Україна не змінювала своїх кордонів

Міністерство закордонних справ України прокоментувало останні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо можливого вступу України до Європейського союз.

Відповідний коментар оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Позитивно відзначаємо, що прем’єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів», – коротко заявив він.

Напередодні медіа поширили заяву Орбана, який висловив сумнів щодо можливого погодження вступу України до ЄС. Як заявив очільник угорського уряду, «невідомо, наскільки велика територія України, оскільки війна триває».

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Наприкінці серпня Віктор Орбан під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО.

У відповідь на це в МЗС заявили, що «Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.