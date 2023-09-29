«МЗС України не має реагувати на скандал із ветераном дивізії СС «Галичина» – Дробович

Після офіційних вибачень спікера Палати представників канадського парламенту та прем’єр-міністра Канади ані українська влада, ані українське Міністерство закордонних справ не мають озвучувати офіційну позицію, оскільки Україна не має безпосереднього стосунку до скандалу, викликаного запрошенням на зустріч з президентом Володимиром Зеленським ветерана Другої світової війни, який воював у складі дивізії українських добровольців СС «Галичина» Ярослава Гунька. Про це заявив директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок).

«На мою особисту думку, МЗС України не мало би на це реагувати. Уряд Канади дипломатичними шляхами вибачився перед урядом України. І будь-який коментар з нашого боку – це така, м’яко кажучи, додаткова постановка союзників у незручну ситуацію. Вони і так в цій ситуації вибачилися і понесли великі репутаційні втрати. Мені здається, це не дуже мудро: знову це питання піднімати, тим паче на дипломатичному рівні», – сказав він.

Дробович також додав, що Інститут національної пам’яті наразі не отримує фінансування для досліджень та просвіти на такі теми, як, зокрема, період нацистської окупації України. Відтак установа не може підвищувати обізнаність суспільства в темах, які можуть викликати історичні дискусії.

«Останні роки Інститут національної пам’яті практично не мав фінансування на реалізацію проєктів. Ми свого часу спільно з Українським католицьким університетом видали книгу, яка роз’яснює контекст нацистської окупації і життя, наприклад, Андрея Шептицького в німецькій окупації. Якраз на такі болючі теми», – розповів директор інституту.

Він додав, що, якщо наступного року Верховна Рада відновить «хоча би частково» фінансування таких ключових програм, Інститут будемо підтримувати ці дослідження.

«Я бачу, що підтримка дослідження реальної ситуації з участю українських військових в нацистських підрозділах – це теж важлива історія», – сказав Дробович.

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Після виступу президента України Володимира Зеленського в Палаті громад 22 вересня канадські законодавці аплодували 98-річному Ярославу Гуньку стоячи. Спікер Палати громад канадського парламенту Ентоні Рота представив присутнім Гунька, запропонувавши привітати його як «героя Другої світової війни», і відзначив його за боротьбу за незалежність України проти росіян.

Декілька правозахисних та єврейських організацій засудили виступ і овацію. Крім того, виступ активно використовується російською пропагандою. Російський посол в Оттаві Олег Степанов заявив, що вимагатиме від Канади роз’яснень того, що сталося.

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням.

Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.