Трюдо вибачився за визнання ветерана дивізії «Галичина» в канадському парламенті

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за визнання канадським парламентом Ярослава Гунька, який служив в українській дивізії «Галичина». Про це повідомляє АР.

Трюдо сказав, що спікер Палати громад, який пішов у відставку, несе «виключну відповідальність» за запрошення та визнання цієї людини, але сказав, що це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду.

«Усі ми, хто був у Палаті представників у п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли й плескали в долоні, хоча ми робили це, не знаючи контексту. Це було жахливе порушення пам’яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту, і це було глибоко, глибоко болісним для євреїв», – сказав Трюдо.

Після виступу президента України Володимира Зеленського в Палаті громад у п’ятницю канадські законодавці аплодували 98-річному Ярославу Гуньку стоячи. Спікер Палати громад канадського парламенту Ентоні Рота представив присутнім Гунька, запропонувавши привітати його як «героя Другої світової війни», і відзначив його за боротьбу за незалежність України проти росіян.

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Декілька правозахисних та єврейських організацій засудили виступ і овацію. Крім того, виступ активно використовується російською пропагандою. Російський посол в Оттаві Олег Степанов заявив, що вимагатиме від Канади роз’яснень того, що сталося.

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства (схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни).

Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.