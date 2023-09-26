Спікер Палати громад Канади, який запрошував до парламенту ветерана дивізії «Галичина», заявив про відставку

Спікер Палати громад канадського парламенту Ентоні Рота заявив, що піде у відставку через кілька днів після того, як розкритикували його запрошення до парламенту Ярослава Гунька, який служив в українській дивізії «Галичина», повідомляє агенція Reuters.



Ентоні Рота заявив законодавцям, що зробив помилку.



«Це публічне визнання завдало болю окремим особам і громадам, включаючи єврейську громаду в Канаді та в усьому світі... Я приймаю повну відповідальність за свої дії», – сказав Рота, член правлячої Ліберальної партії.

Перед цим Ентоні Рота вибачився за запрошення Гунька на засідання парламенту, у якому брав участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Після слів Зеленського Рота представив присутнім 98-річного Гуньку, запропонувавши привітати його як «героя Другої світової війни», і відзначив його за боротьбу за незалежність України проти росіян.

Декілька правозахисних та єврейських організацій засудили виступ і овацію. Крім того, виступ активно використовується російською пропагандою. Російський посол в Оттаві Олег Степанов заявив, що вимагатиме від Канади роз’яснень того, що сталося.

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства (схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни).

Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.