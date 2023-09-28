Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Українці Канади висловили подяку уряду за підтримку України на тлі скандалу довкола ветерана дивізії «Галичина»

«Громада українців Канади вдячна Канаді та всім канадцям за непохитну підтримку України»

Конгрес українців Канади (UCC) висловив подяку уряду за підтримку України на тлі скандалу довкола ветерана дивізії «Галичина» Ярослава Гунька, якого запросили до канадського парламенту в день виступу там президента України Володимира Зеленського.

«Протягом багатьох століть усі народи, які жили на території нинішньої України, включно з євреями, зазнавали послідовних окупацій з боку іноземних імперій та колонізаторів, які прагнули підкорити багато народів, для яких Україна була домівкою. Близько тридцяти років тому, з проголошенням незалежності та державності України, розпочався і триває досі непростий процес досягнення взаєморозуміння та доброзичливості. У спільній історії громад, які облаштувалися в Україні, є важкі й болючі сторінки. UCC визнає, що останні події, які вивели ці сторінки на передній план, спричинили біль і страждання», – йдеться у заяві.

У конгресі також наголошують: «Сьогодні Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України, прагнучи підкорити Україну тиранії Москви. Усі народи України, які живуть у плюралістичній, демократичній державі, борються разом, щоб захистити свою свободу від примари російського геноциду».

«Громада українців Канади вдячна Канаді та всім канадцям за непохитну підтримку України», – йдеться у заяві.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні вибачився за визнання канадським парламентом Ярослава Гунька, який служив в українській дивізії «Галичина». Трюдо сказав, що спікер Палати громад, який пішов у відставку, несе «виняткову відповідальність» за запрошення та визнання цієї людини, але сказав, що це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду.

«Усі ми, хто був у Палаті представників у п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли й плескали в долоні, хоча ми робили це, не знаючи контексту. Це було жахливе порушення пам’яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту, і це було глибоко, глибоко болісним для євреїв», – сказав Трюдо.

Після виступу президента України Володимира Зеленського в Палаті громад минулого тижня канадські законодавці аплодували 98-річному Ярославу Гуньку стоячи. Спікер Палати громад канадського парламенту Ентоні Рота представив присутнім Гунька, запропонувавши привітати його як «героя Другої світової війни», і відзначив його за боротьбу за незалежність України проти росіян.

Читайте також: Спікер парламенту Канади вибачився за запрошення українського ветерана дивізії «Галичина»

Декілька правозахисних та єврейських організацій засудили виступ і овацію. Крім того, виступ активно використовується російською пропагандою. Російський посол в Оттаві Олег Степанов заявив, що вимагатиме від Канади роз’яснень того, що сталося.

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства (схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни).

Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG