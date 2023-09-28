Франція закликала Туреччину й Угорщину схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО

Франція 28 вересня закликала Туреччину й Угорщину ухвалити рішення щодо заявки Швеції про вступ до НАТО.

У липні Угорщина й Туреччина зняли свої вето проти вступу Швеції до Альянсу, але діють повільно у ратифікації членства.

«Ми хотіли б бачити Швецію в НАТО, і ми хотіли б бачити, як Туреччина та Угорщина виконують те, на що вони погодилися», – сказала журналістам у Гельсінкі міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Цього тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ратифікація заявки Швеції на вступ до НАТО не є «терміновою». У липні Туреччина повідомила, що ратифікація парламентом відбудеться не раніше ніж у жовтні.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції ще не погодили Угорщина та Туреччина.