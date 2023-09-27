«Ми не маємо відповідати на кожен пропагандистський закид» – представник України про реакцію на аргументи Росії у суді в Гаазі

Представник України у Міжнародному суді ООН Антон Кориневич назвав передбачуваними аргументи Росії під час слухань у позові України проти Росії щодо геноциду, які відбуваються у Гаазі другий тиждень поспіль.

Росія за два тижні слухань у справі щодо Міжнародної конвенції із запобігання геноциду мала можливість провести три сесії по три години, під час яких представники Росії у суді звинувачували владу України у розпалюванні русофобії, нацизмі, нападах на населення Донбасу, вбивствах цивільних тощо.

«Ми почули те, що ми знали, що ми почуємо», – сказав Антон Кориневич в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода, коментуючи хід судових засідань.

За його словами, такі аргументи РФ не мають юридичної ваги і це просто пропаганда, якій не мало б бути місця у суді.

«Міжнародний суд ООН – це не платформа для пропаганди», – наголосив Антон Кориневич, додавши, що контраргументів на закиди Росії Київ не готував.

«Ми не маємо відповідати на кожен пропагандистський закид Російської Федерації, витрачати на це свій час. Ми витрачаємо свій час на те, щоб показати суду максимальну кількість юридичних аргументів», – сказав представник України у суді.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН 26 лютого 2022 року зі скаргою, що Росія зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення: оголошуючи про так звану «спеціальну воєнну операцію» президент Росії Путін заявляв, що має на меті запобігти геноциду на сході України.

Наразі Міжнародний суд ООН розглядає заперечення Росії щодо того, чи має суд юрисдикцію вирішувати цей спір між Україною та Росією.

До судового процесу долучилися 32 держави, серед яких усі країни-члени ЄС, окрім Угорщини, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Ліхтенштейн. Усі вони, виступаючи у суді, наполягли на тому, що Міжнародний суд ООН має юрисдикцію для розгляду цієї справи. Українська делегація сподівається, що суд винесе рішення щодо юрисдикції до кінця цього року.

Міжнародний суд у Гаазі був створений після Другої світової війни для розгляду правових скарг, поданих державами щодо ймовірних порушень міжнародного права. Це найвища судова установа ООН. Рішення Міжнародного суду є обов’язковими, але він не має прямих засобів їх виконання.

Експерти, яких цитує агентство Reuters, заявили, що рішення на користь Києва не зупинить війну, але може вплинути на майбутні репараційні виплати.