Медіа: Угорщина планує замінити російське ядерне паливо в своїй АЕС на французьке

Угорський уряд планує перевести атомну електростанцію в Паксі на французьке паливо замість французького – про це повідомив сайт Telex 10 вересня.

За даними журналістів, це один із пунктів програми до 2034 року, яку представив прем’єр-міністр Віктор Орбан. Він оголосив її на закритій зустрічі з членами Угорського громадянського форуму.

«Енергетична самодостатність, яка включатиме роботу атомної станції в Пакші на французькому паливі замість російського», – йдеться в переліку, який цитує видання.

Читайте також: Україна змогла завантажити неросійське ядерне паливо в один із реакторів Рівненської АЕС – Міненерго

Об’єкт у Пакші, єдиній атомній електростанції в Угорщині, був побудований у 1980-х роках за радянськими технологіями. У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл, який дав змогу російському «Росатому» побудувати два нових ядерних реактори.

У липні 2023 року міністр закордонних справ Угорщини висловив очікування, що «Росатом» побудує два нових реактори на АЕС «Пакш» до 2030 і 2031 років.

Київ закликає Захід до запровадження санкцій проти ядерної енергетики РФ. Українська сторона, серед іншого, стверджує, що «Росатом» через компанії, які входять до його структури, закуповує технології, які потім використовуються російським ВПК.