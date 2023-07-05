Угорщина очікує, що «Росатом» побудує нові реактори в Пакші до 2030, 2031 років – Сійярто

Угорщина очікує, що російська державна компанія «Росатом» побудує два нових реактори на атомній електростанції «Пакш» до 2030 і 2031 років, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Як повідомляє агенція Reuters, Сійярто провів у Будапешті спільну пресконференцію з міністром охорони здоров’я Росії Михайлом Мурашком

У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл, який дав змогу російському «Росатому» побудувати два нових ядерних реактори.

Цей дозвіл прокладає шлях до розширення атомної станції в південному місті Пакш, яка зараз має чотири реактори, до шести реакторів.

Очікується, що проєкт обійдеться приблизно в 12,4 мільярда доларів і збільшить потужність АЕС більш ніж у два рази. Росія профінансує більшу частину проєкту кредитом у 10 мільярдів доларів, а Угорщина виплатить решту 2,4 мільярда доларів.

Об’єкт у Пакші, єдиній атомній електростанції в Угорщині, був побудований у 1980-х роках за радянськими технологіями. Петр Сійярто раніше заявляв, що нові реактори захистять Угорщину від «диких коливань цін на енергоносії».

Київ закликає Захід до запровадження санкцій проти ядерної енергетики РФ. Українська сторона, серед іншого, стверджує, що «Росатом» через компанії, які входять до його структури, закуповує технології, які потім використовуються російським ВПК.