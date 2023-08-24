Японія почала скидати воду з АЕС «Фукусіма-1»

В Японії оператор атомної електростанції «Фукусіма-1», яка постраждала від цунамі, повідомив, що почав скидання своєї першої партії очищеної радіоактивної води в Тихий океан.

У прямій трансляції з диспетчерської на АЕС 24 серпня Токійська енергетична компанія показала, як співробітник увімкнув насос. Це поклало початок суперечливому проєкту, який, як очікується, триватиме десятиліттями.

Минулого місяця Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своїй доповіді підтвердило, що запланований злив води в океан відповідає стандартам безпеки і матиме «незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище».

Натомість сусідні країни стурбовані японським планом. За даними Kyodo News, у липні Росія і Китай закликали Японію розглянути можливість випаровування води, що накопичилася, – це, на їхню думку, мало б менший вплив на екологію. Китай також запровадив перевірку японських морепродуктів на радіацію. Уряд Південної Кореї заявив, що поважає результати перевірки МАГАТЕ.

Від 2011 року, коли в результаті цунамі на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія, на електростанції зібралося понад 1,3 мільйона тонн води, яку використовували для охолодження реакторів. Її очистили за допомогою системи, здатної видалити більшість радіонуклідів, та зберігали в резервуарах. У 2024 році вони досягнуть межі своєї ємності, якщо не почати скидати воду.

До березня 2024 року Японія зіллє в океан 31,2 тисяч тонн води. Згідно з планом, воду з резервуарів розбавлять морською водою, щоб знизити концентрацію радіонуклідів, що залишилися в ній. Розведену воду спустять підводним тунелем за кілометр від АЕС. Таким чином, всю воду з резервуарів скидатимуть протягом 30 років.