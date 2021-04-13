Японія скине воду з АЕС «Фукусіма-1» в океан – рішення уряду

На засіданні уряду Японії 13 квітня ухвалене рішення про скидання в океан води, що використовувалася для охолодження реакторів на атомній електростанції «Фукусіма-1», зруйнованої в 2011 році внаслідок землетрусу і цунамі.

1,25 мільйона тонн радіоактивної води є зараз у спеціальних відстійниках, розташованих на території електростанції. Вони постійно поповнюються, оскільки триває витік води з-під герметичної оболонки ядерного реактора. Очікується, що ці сховища будуть переповнені до кінця наступного року.

За словами прем’єр-міністра Японії Йосіхіде Cyги, злив води в Тихий океан є «найбільш реалістичним варіантом». Остаточна консервація електростанції неможлива без вирішення проблеми радіоактивної води. Питання зливу води в Тихий океан обговорювалося японським урядом кілька років на тлі протестів і занепокоєння щодо наслідків такого кроку для навколишнього середовища.

Згідно з планом, перед скиданням в океан радіоактивна вода буде піддана очищенню, після якого у воді залишиться фактично лише один радіоактивний компонент – тритій, який, як вважається, в невеликих кількостях не стновить небезпеки для людини і навколишнього середовища.

Скидання води має розпочатися через два роки після будівництва споруд для її очищення, цей процес потребуватиме близько 30 років і відбуватиметься під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії.