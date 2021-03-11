Японія відзначає 10-ту річницю катастрофи на Фукусімі

Японія відзначає 10-ту річницю потужного землетрусу, цунамі і ядерної катастрофи на півночі країни. За жертв катастрофи помолилися і вшанували їх хвилиною мовчання.

Люди з букетами йшли до узбережжя або до могиг родичів і друзів, які загинули в результаті цунамі.

Імператор Нарухіто висловив глибокі співчуття жертвам і сказав, що наслідки катастрофи досі відчутні.

Нині дороги, залізничні колії та інша ключова інфраструктура переважно відремонтовані, це коштувало державі близько 280 мільярдів доларів, але земля в прибережних містах досі пустує.

11 березня 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою 9, один з найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їх ключову інфраструктуру та спричинивши аварію на атомній електростанції «Фукусіма».

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Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені покинути свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей все ще не можуть повернутися додому через десять років– більшість з них із Фукусіми, де райони біля зруйнованої станції, як і раніше, закриті через радіоактивне забруднення.