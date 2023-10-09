США відреагували на спроби РФ повернутися до Ради ООН з прав людини

У тому випадку, якщо РФ повторно оберуть до Ради з прав людини, то «довіру до організації буде підірвано», зазначив представник зі спеціальних політичних справ Постійного представництва США при ООН Роберт Вуд.

За його словами, «Рада з прав людини – це ключовий орган ООН, завданням якого є пропагування поваги до людей та їх захист по всьому світу»,

Він додав, що повторне обрання до цього органу Росії, «поки вона відкрито продовжує чинити воєнні та інші масові злочини, стане потворною плямою, яка підірве довіру до Ради та до Організації Об'єднаних Націй».

«Попри її (Росії – ред.) намагання заперечити та перекласти вину, буду відвертим: саме дії Росії роблять її непридатною до членства у Раді з прав людини. Які ще докази необхідні міжнародній спільноті?», – заявив Вуд.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України як Рада безпеки, так і ООН загалом почали зазнавати все більш різкої критики. Особливо політиків непокоїть поведінка Росії як постійного члена Радбезу. Москва неодноразово застосовувала право вето, блокуючи невигідні їй пропозиції міжнародного співтовариства. У грудні 2022 року Україна закликала позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки та виключити її з ООН. Однак, за чинним статутом ООН, це неможливо зробити без згоди самої Росії.

Провести реформу Ради безпеки закликає сам генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, а також представники багатьох країн світу.

Президент США Байден на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні минулого року закликав надати постійне представництво у Раді безпеки країнам Африки, Латинської Америки та Карибського регіону. Після цього дипломати почали працювати над детальною пропозицією.

Пізніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація США запропонує розширити склад Ради безпеки ООН: до шести країн можуть набути статусу постійних членів Ради безпеки, однак без права вето. Цей захід покликаний розширити глобальне представництво у головній міжнародній організації.



Рада безпеки ООН була заснована у 1945 році. Відповідно до статуту ООН, рішення у Раді ухвалюються на основі згоди всіх країн-членів: це п’ять постійних членів – США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай – і 10 непостійних.