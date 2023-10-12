«Важливо нейтралізувати можливості Ірану підтримувати терор» – посол Ізраїлю

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю Радіо Свобода заявив про важливість «нейтралізувати можливості Ірану підтримувати терор».

«Те, що нам достеменно відомо, то це те, що Іран підтримує терор у всьому світі, підтримує терор на Близькому Сході і фінансує, забезпечує зброєю терористів «Хамасу», «Ісламського джихаду», «Хезболли». І, звісно, Іран доклав руку до того, що сталося», – сказав він.

За словами Бродського, ризики існують не лише для Ізраїлю, а й «абсолютно для усіх».

«І ми довгі роки закликали до найсерйозніших санкцій проти Ірану. Перш за все ці санкції стосуються продажу зброї, експорту корисних копалин і так далі. Тому що гроші, які отримує Іран, він їх витрачає на підтримку терору, на підтримку війн у найрізноманітніших частинах світу. Звісно, наразі ще більш важливо нейтралізувати можливості Ірану підтримувати терор. Необхідно для цього зробити абсолютно все», – сказав посол.

Він зауважив, що в Україні, «як ніде», розуміють позицію Ізраїлю.

«Тому що і Україна тут стикається з іранською зброєю, яка застосовується проти українських міст, українським громадян. І я думаю, що це прекрасно відомо сьогодні в Україні», – сказав Бродський.

Водночас щодо можливої причетності Росії до нападу бойовиків посол наголосив, що Ізраїль зараз зосереджений на тому, щоб знищити «Хамас», а «що стосується інших питань, то відповіді ми шукатимемо пізніше».

«Зараз я не хотів би займатися спекуляціями і обвинувачувати будь-кого», – додав він.

Бойовики угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС, напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по Смузі Гази, яка перебуває під контролем «Хамасу».

За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки «Хамасу» загинули 1300 людей, близько 3300 постраждали. У Смузі Гази, за даними місцевої влади, в результаті ударів ізраїльської армії у відповідь на атаки загинули 1417 осіб, постраждали – понад 6200.

За даними МЗС України, внаслідок атаки «Хамасу» загинули семеро українців, ще дев’ять громадян мають поранення різного ступеню тяжкості і дев’ятеро українців вважаються зниклими безвісти.

8 жовтня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що спланувати напад на Ізраїль бойовикам «Хамас» допомогли іранські спецслужби. За даними видання, Іран поділився розвідувальними даними, а офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції безпосередньо брали участь у розробці планів нападу.

Іран стверджує, що не допомагав угрупованню «Хамас» у нападі на Ізраїль.