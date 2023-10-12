США запровадили санкції проти двох судновласників за порушення стелі цін на російську нафту

Міністерство фінансів США 12 жовтня оголосило про введення санкцій проти двох компаній за ймовірне порушення обмеження ціни на російську нафту, погодженого минулого року західними країнами.

Йдеться про судна, які належать компаніям, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреччині. Їх визнали такими, що порушили ліміт цін, встановлений у грудні 2022 року країнами «Групи семи», а також Європейським Союзом і Австралією.

Один із кораблів належить компанії Lumber Marine, що базується в ОАЕ, порушило політику обмеження цін. Воно перевозило сиру нафту російського походження за ціною понад 75 доларів за барель, йдеться в заяві американського Мінфіну.

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Друга компанія – турецька навігаційна корпорація Ice Pearl. За даними відомства, одне з її суден перевозило сиру нафту вартістю понад 80 доларів за барель.

«Сьогоднішні дії демонструють нашу постійну відданість скороченню ресурсів Росії для її війни проти України та забезпеченню обмеження цін», – йдеться в коментарі міністра фінансів Воллі Адейемо.

Обидва танкери користувалися послугами американських постачальників під час транспортування нафти російського походження, повідомило Міністерство фінансів.

«Через дії, які ми оголошуємо сьогодні, і подальші дії, які ми будемо вживати в найближчі тижні та місяці, ці (російські – ред.) витрати продовжуватимуть зростати, а здатність Росії підтримувати свою варварську війну буде надалі слабшати», – сказав високопоставлений чиновник казначейства журналістам під час телефонної конференції.

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Міністерка фінансів США Джанет Єллен 11 жовтня заявила, що обмеження ціни різко скоротило доходи Росії за останні 10 місяців, і що важливо продовжувати завдавати серйозних і дедалі більших збитків Росії через її війну в Україні.

Обмеження забороняє західним компаніям надавати морські послуги, такі як страхування, фінанси та транспортування російської морської експортної нафти, яка продається вище 60 доларів за барель. Західна коаліція реалізувала програму обмеження російських доходів, одночасно зберігаючи надходження нафти на ринки.

Водночас, як виявило видання Financial Times у вересні, три чверті морського експорту російської нафти не підпадають під обмеження цінової стелі.

Доходи Росії від експорту нафти в серпні зросли до 17,1 мільярда доларів, випливає зі звіту Міжнародного енергетичного агентства. Це – найвищий рівень із жовтня 2022 року. Тоді агентство оцінювало російський експорт у 17,3 мільярда доларів.