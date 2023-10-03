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НАЗК внесло до реєстру «спонсорів війни» три найбільші китайські нафтогазові компанії

Як заявили в НАЗК, ці компанії продовжують реалізовувати спільні проєкти з Росією і сплачувати до її бюджету «значні податки»

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до реєстру міжнародних «спонсорів війни» три найбільші нафтогазові компанії з Китаю, які продовжують реалізовувати спільні проєкти з Росією і сплачувати до її бюджету «значні податки», повідомила 3 жовтня пресслужба відомства.

Йдеться про такі компанії:

  • China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group) – найбільшого морського видобувача нафти й газу в КНР;
  • China Petrochemical Corporation (Sinopec Group), яка займається видобутком викопного палива і спеціалізується на переробці сирої нафти;
  • China National Petroleum Corporation (CNPC) – найбільшу китайську національну нафтогазову корпорацію й одну з найбільших світових енергетичних компаній із видобутку нафти й газу.

На даний час у реєстрі міжнародних «спонсорів війни» НАЗК числяться близько 300 іноземних компаній із 15 країн, серед яких Китай, США, Греція, Франція, Німеччина та інші. Лідером серед країн, чиї компанії значаться у цьому списку, є Китай – нині «спонсорами війни» визнані 12 китайських юридичних осіб.

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