НАЗК повністю вилучило зі списку «спонсорів війни» угорський OTP Bank

Національне агентство України з питань запобігання корупції повністю виключило угорський OTP Bank із реєстру міжнародних «спонсорів війни», на чому раніше наполягав офіційний Будапешт.

«Під час дискусій, які тривали останні дні в режимі 24/7 за участю Служби зовнішніх зв’язків ЄС, OTP Bank узяв на себе низку зобов’язань щодо своїх подальших планів на російському ринку», – йдеться у повідомленні відомства.

«Національне агентство з питань запобігання корупції, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що банк виконає досягнуту домовленість без зволікань», – додали у НАЗК.

29 вересня НАЗУ заявило, що тимчасово зупинило статус «спонсора війни» для OTP Bank. У НАЗК уточнили, що «таке рішення приведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво необхідної військової допомоги ЄС Україні».

Водночас Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку «міжнародних спонсорів війни» у спробі розблокувати військову допомогу ЄС не є «суттєвою зміною». Про це 30 вересня повідомила агенція Bloomberg, вказуючи, що таким чином Будапешт не дає згоду на розблокування для України 500 мільйонів євро з військового фонду ЄС.

Україна в травні цього року внесла угорський OTP Bank до списку «спонсорів війни», у НАЗК рішення пояснили позицією керівництва банку продовжувати діяльність у Росії, а також визнанням так званих «ЛНР» і «ДНР».

У банку заявили, що інформація про визнання «Л/ДНР» не відповідає дійсності і OTP Group кардинально зменшила свою присутність на російському ринку.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Будапешт блокуватиме військові транші Євросоюзу Україні доти, поки Київ не виведе OTP Bank зі списку міжнародних «спонсорів війни».

На даний час у реєстрі міжнародних «спонсорів війни» НАЗК числяться близько 300 іноземних компаній із 15 країн, серед яких Китай, США, Греція, Франція, Німеччина та інші.

Угорщина – одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не виступає із послідовним засудженням російської агресії в Україні. Країна продовжує залежати від постачання енергоносіїв із Росії.

Користуючись правом вето, Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу про підтримку української та засудження російської сторони.