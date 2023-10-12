Європейський інвестбанк виділив понад 30 мільйонів євро на муніципальну інфраструктуру України

Європейський інвестиційний банк надасть 30,7 мільйонів євро Україні – про це повідомило Представництво Європейського союзу в Україні 12 жовтня.

За повідомленням, надання допомоги підтвердили президент ЄІБ Вернер Хойєр і віцепрезидентка Тереза Червінська під час зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком на щорічному з’їзді представників Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

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Кошти будуть надані в межах пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ і будуть спрямовані на муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт. Вони призначені для «вирішення нагальних потреб із модернізації» українських міст, у тому числі Києва, Одеси, Львова, Луцька та Сум.

«22 мільйонів євро було виділено на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси, вироблених українськими компаніями. Решту 8,74 мільйона євро було спрямовано на підтримку ключових муніципальних проєктів, як-от рекультивація Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку», – йдеться в заяві.

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Представництво, зокрема, цитує коментар Марченка, за словами якого, ця підтримка «допоможе покращити міські послуги та транспорт в Україні, гарантуючи нашим громадянам збереження мобільності в умовах повномасштабної російської збройної агресії проти України».

Міністерство фінансів не коментувало надання допомоги публічно наразі.

У липні Європейський союз та Європейський інвестиційний банк надали понад 400 мільйонів євро на відновлення України.