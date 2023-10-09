США, Британія та Німеччина допоможуть створити контроль за інвестиціями у відбудову України

Лідери коаліції Rise, що об'єднує понад 50 українських та міжнародних організацій, провели низку офіційних зустрічей у Вашингтоні.

Вони розповіли Голосу Америки, зокрема, про систему управління відбудовою України Dream. Digital Restoration, створення якої стало можливим за підтримки США, Великої Британії та Німеччини.

Олексій Дорогань, голова правління коаліції Rise Ukraine каже, що ця платформа має намір зібрати на одному ресурсі усі проєкти з відбудови України.

«Мільйони очей» зможуть щодня моніторити на платформі прогрес української відбудови

«Цифрові технології не тільки допоможуть українським громадам ефективніше керувати своїми проєктами та залучати інвесторів, але дадуть змогу і нам – громадськості України, а також громадянам будь-якої з країн, стежити за цим процесом», – каже Дорогань.

За його словами, «мільйони очей» зможуть щодня моніторити на платформі прогрес української відбудови, а це «значно ефективніше, ніж будь-які бюрократичні нагляди в Україні чи з-за кордону».

Крім того, йдеться про зручний інструмент для інвесторів, оскільки вони зможуть обирати на платформі з-поміж представлених проєктів той, у який бажатимуть вкласти кошти.

Мова про десятки тисяч подібних «готових рішень» від українських громад, що постраждали від війни – і нових ідей, і тих, які вже раніше існували у громаді та очікують на потенційне фінансування.

Щодо громад, то платформа спонукатиме їх дбати про власну інвестиційну привабливість, наголосив у коментарі Голосу Америки Юрій Ромашко, директор Інституту аналітики та адвокації.

Вже відчувають ефект ті громади, які інвестували зусилля у це ще до війни – були прозорими, публікували свою звітність про здійснені проєкти тощо.

Економічна співпраця заохотить американців підтримувати Україну і надалі

Економічна співпраця між Європою та Україною може стати саме тим дієвим інструментом, який допоможе переконати американців продовжувати підтримувати Україну, вважає очільник коаліції Rise Олексій Дорогань.

За його словами, підтримка миру та демократії важливі, але потужним аргументом всередині США на користь підтримки України є і саме економічний аспект. Якщо Європа – один з головних торговельних партнерів для американців, то відповідно їм невигідна будь-яка нестабільність в ЄС та у сусідстві.

Є потреба у публічній дипломатії з боку українців, щоб переконати американців, що Україна має перемогти

«Останніми днями у новинах почали з’являтися повідомлення про те, що нібито падає підтримка України в Сполучених Америки, що республіканці (або їхня частина) не готові голосувати за надання допомоги, і що загалом змінюється внутрішньополітичний американський підхід до підтримки України. Тому я був доволі «депресивно» налаштований до перших зустрічей», – каже Дорогань.

Але, за його словами, він почув багато слів підтримки і «побачив дуже багато дій» – і від демократів, і від республіканців.

«Підтримка України все ще є двопартійною, єдине, чого не вистачає – є потреба у публічній дипломатії з боку українців, щоб переконати американців, що Україна має перемогти. І що ця війна стратегічно важлива для самих громадян США», – каже Дорогань.

Dream – система як для проєктів з відбудови, так і для підзвітності реформ

На фоні інформації в українських ЗМІ щодо вимог з боку США стосовно реформ, делегати з України розповідали партнерам у Вашингтоні – представникам уряду, законодавцям, бізнесу – про хід реформ в Україні.

«Ми моніторимо, наскільки ефективно Україна виконує очікування партнерів, зокрема, саме щодо реформування», – каже Юрій Ромашко.

«Україна робить «домашню роботу», – заявив експерт. – Зокрема, активно будує систему Dream саме для того, щоб бути прозорою і підзвітною».

На зустрічах у Вашингтоні, додає Олексій Дорогань, члени коаліції громадських організацій переконували американців продовжувати підтримувати Україну та говорили про реформи:

Це золотий трикутник партнерства

«Ми відверто розповідаємо, що відбувається, який поступ реформ, що вдається краще, а де ще не вистачає успішних історій, як, наприклад, у судовій реформі».

У США представники коаліції також презентували звіт, створений разом із «Німецьким фондом Маршалла» – про участь урядових та громадських організацій у відбудові України.

«Ми говорили як про потребу фінансової підтримки з боку США, так і про можливості участі громадянського суспільства у відбудові країни поряд з приватним сектором і урядом. Це золотий трикутник партнерства», – підсумував вашингтонський візит Юрій Ромашко.