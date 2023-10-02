Мінекономіки: Франція буде страхувати свої компанії, готові інвестувати в Україну

Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export планує страхувати французьку компанії, які інвестуватимуть в Україну – про це повідомило Міністерство економіки України 2 жовтня.

За повідомленням, право на це інвестиційне страхування компанії, які працюють за французьким законодавством і здійснюють довгострокові інвестиції за кордоном, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу.

«Воно (страхування – ред.) захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості», – йдеться в повідомленні.

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Міністерка економіки Юлія Свириденко уточнила, що Французьке експортно-кредитне агентство почало надавати гарантії компаніям, які «зацікавлені у відбудові України».

«Ми бачимо пожвавлення зацікавленості з боку французького комерційного сектору у роботі в Україні, тому це рішення – сигнал для французьких компаній про те, що можуть активніше виходити на український ринок», – йдеться в її коментарі.

Сама Bpifrance Assurance Export окремо про таке страхування не повідомляла.

Днями міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про угоди французьких оборонних промисловців з Україною.