Голова МЗС Литви: Росія намагається «залякати» сусідів ядерною зброєю в Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що рішення Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі є частиною її кампанії «погроз» і «залякування» сусідніх країн і водночас підкреслює домінування Москви над Мінськом.

«Це бряцання зброєю, це можливість показати і спробувати налякати маленькі країни, такі як Литва та інші країни Балтії, щоб вони, можливо, змінили свою позицію», – сказав голова МЗС Литви в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода.

Ландсбергіс сказав, що хоча «потенційну небезпеку, яку несе переміщення ядерної зброї» не можна недооцінювати, «більш небезпечним, ніж зброя, є намір доставити її до Білорусі».

Він додав, що «вся інформаційна кампанія свідчить насамперед про ігнорування Путіним того, що залишилося від суверенітету Білорусі, ігнорування норм їхньої конституції або того, що від них залишилося».

У березні цього року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, Росія не передає Білорусі ядерну зброю, а розміщує свою зброю на її території.

У червні Путін заявив, що до Білорусі доставлено перші ядерні боєголовки.

Наприкінці червня Олександр Лукашенко заявив, що «більша частина» російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити до Білорусі, вже в країні.

22 липня у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США зазначили, що «немає підстав сумніватися» в тому, що Росія, як заявив президент Володимир Путін, дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.

НАТО, членом якої є Литва, назвало цей крок «небезпечним і безвідповідальним».

У резолюції, ухваленій 13 вересня, Європарламент назвав Білорусь «державою-сателітом Росії» і висловив стурбованість «нестримним політичним, економічним, військовим і культурним підпорядкуванням Білорусі Москві».

Хоча Мінськ не направив сили для приєднання до війни Росії проти України, він дозволив Кремлю використовувати свою територію як плацдарм для повномасштабного вторгнення, розпочатого в лютому 2022 року.